«Единая Россия» лишит партбилета депутата, похваставшегося фотографиями из Дубая Фото: страница депутат Дениса Долженко во "ВКонтакте"

«Единая Россия» лишит партийного билета депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, который опубликовал фотографию с отдыха в Дубае, заявил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.

«Можно много чем увлекаться по жизни – бегать, нырять, кататься на горных лыжах, но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Турчак, за праздничные дни произошло несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса ЕР проявили себя неадекватно. По словам секретаря генсовета партии, военные в зоне спецоперации и помогающие им в тылу пришли на смену тем, «кто утратил связь с реальностью».

На прошлой неделе Долженко разместил в социальных сетях свою фотографию. Согласно геолокации, она была сделана в Дубае. Депутат рассказал, что на лыжах катается плохо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков и утеплился».