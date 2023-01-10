Пушилин допустил переименование Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители города Артемовск в Донецкой народной республике должны сами решать, переименовывать его или нет, считает временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни. А после Украины мы заходим обычно в разрушенные города – апокалипсические картины Волновахи и Мариуполя еще у всех перед глазами», – написал он в Telegram.

Как отметил врио главы ДНР, киевский режим цинично декоммунизировал советские названия городов, меняя их не дореволюционные, а затем делает все, чтобы стереть их с лица земли.

Пушилин напомнил, что в марте 2022 был издан указ о возвращении населенным пунктам названий, существовавших по состоянию на 11 мая 2014. Он обещал предоставить жителям возможность переименовать их, но только тогда, когда будут сформированы местные органы самоуправления.

В середине XVI века возникла крепость Бахмут, получившее свое название от реки Бахмут. В 1783 он получил статус города. В 1924 году Бахмут был переименован в Артемовск в честь советского государственного деятеля Федора Сергеева, более известного как «товарищ Артем». В 2015 году городским советом было принято решение о возвращении прежнего названия.