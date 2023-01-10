Украинский пленный рассказал о колоссальных потерях в ВСУ Фото: REUTERS

Пленный украинский военный заявил в видео, опубликованном Минобороны РФ, о колоссальных потерях в рядах Вооруженных сил Украины.

"Да, колоссальные", - отметил он, отвечая на вопрос о потерях. Пленный также добавил, что в ВСУ очень много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет военнослужащих "на убой", а в армии плохо организована эвакуация раненых.

Ранее украинский пленный рассказал, что ВСУ имитируют атаки в Херсонской области плохо обученными военными. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны РФ.

Также ранее украинский пленный рассказал, что иностранные наемники забирают оружие у солдат ВСУ. Военный предположил, что иностранцы перепродавали изъятое оружие.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 января 2023 года публикует сайт KP.RU.