Патрушев считает, что в бюджете США новые войны приоритетнее благополучия граждан

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект бюджета Соединенных Штатов на 2023 год доказывает планы Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию своих же граждан, поскольку половину запланированных федеральных расходов выделено на военные траты, сообщил сегодня, 10 января, секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Проект бюджета США на 2023 год выступает лучшим доказательством планов Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию своих же граждан. Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 триллиона долларов на оборону пойдет половина – свыше 850 миллиардов", - уточнил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

Ранее читатели издания Bloomberg возмутились заявлением американских властей о предоставлении Украине очередного пакета помощи.

Также ранее сайт KP.RU писал, что американец возмутился, что в кафе к его счету без спроса добавили доллар на помощь Украине. В Техасе некоторые кафе без согласования с посетителями включают в счет сбор в пользу Украины.