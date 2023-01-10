Патрушев заявил, что России нужны такие армия и спецслужбы, чтобы противник ”и не думал воевать”

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников даже не возникало мысли воевать с ней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"... Нам… в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не возникло, что они могут воевать с нами", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

Также секретарь Совбеза России отметил, что проект бюджета Соединенных Штатов на 2023 год доказывает планы Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию своих же граждан, поскольку половину запланированных федеральных расходов выделено на военные траты.

Ранее Патрушев заявил, что в отношениях с США не нужно смотреть, что они говорят. Секретарь Совета безопасности России рассказал о провальных итогах операции Вашингтона в Афганистане и многовековой русофобии в мире.