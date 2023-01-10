Юрист объяснил, как распознать фишинговые сайты Фото: REUTERS

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев рассказал, как распознавать сайты, подделанные мошенниками, призвав обращать внимание на адрес, по которому переходит пользователь.

Как уточнил эксперт, зачастую ссылка может отличаться незначительно, и в ней может содержаться лишние символы, один или два. При первом просмотре человек обычно не обращает на такую разницу внимание, однако при более пристальном присмотре, можно увидеть отличия.

Воробьев напомним, что зачастую фишинг направлен на получение платежной информации, или же на то, чтобы человек заказал услугу, которая ему оказана не будет. Чаще мошенники подделывают сайты доставки товаров или продажи билетов,

«Подделывается сайт, допустим, Большого театра, либо еще какой-то крупной торговой площадки с билетами … мошенники получают полный доступ к личному кабинету, а это уже, соответственно, переводы денежных средств», - приводит РИАМО слова специалиста.

Как сообщали «Известия», сейчас мошенники придумали новый способ обмана пользователей соцсетей, провоцируя свою жертву оскорбительными комментариями. Когда человек переходит на страницу обидчика, то открывается фишинговый сайт, который выманивает учетные данные.

Ранее RT, ссылаясь на результаты опроса, проведенного экспертами Аналитического центра НАФИ, сообщило, что более 80% российских граждан за последние месяцы столкнулись с попытками мошенничества.