Владимир Путин получает информацию о состоянии Никиты Михалкова и сопереживает ему Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Владимир Путин получает информацию о состоянии госпитализированного режиссера Никиты Михалкова и сопереживает ему, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Напомним, Никита Михалков пятые сутки находится в реанимации. Хороших новостей о состоянии режиссера на 10 января 2023 года поклонники по-прежнему не могут дождаться, но есть неприятные. У Михалкова наблюдаются проблемы с дыханием, пониженная сатурация, кашель. Удалось ли врачам справиться с интоксикационным синдромом у артиста, до сих пор непонятно.

Режиссер был госпитализирован в 52-ю больницу Москвы с подозрением на коронавирус. Среди вероятных диагнозов был и грипп, однако теперь COVID-19 подтвердился.