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НовостиПолитика10 января 2023 10:15

Шойгу заявил, что экипировку российских военных нужно доработать в кратчайшие сроки

Она должна быть современной и удобной, подчеркнул глава Минобороны РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимо в оперативные сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военных до самого высокого уровня, об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Не менее важная задача - в самые короткие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным", - сказал он в ходе тематического селекторного совещания в Минобороны

Также Шойгу рассказал, что Минобороны России планирует в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, осуществить цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.

Ранее Сергей Шойгу посетил экспозицию Музея военной формы Российского военно-исторического общества в Москве. Главе Минобороны РФ были представлены экспонаты, рассказывающие о военной форме и амуниции, начиная с 16 века и до наших дней.

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