Губернатор Сергей Цивилев поддержал просьбу ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Губернатор Сергей Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса. В 2004 году шоумен получил медаль «За веру и добро», в 2013 году - Ордена Почета Кузбасса. О решении поддержать просьбу ветеранов глава региона сообщил 10 января в своем Telegram-канале.

В обращении ветеранской организации подчеркивается, что почетные награды вручаются достойным людям, служащим во благо своей страны.

«Этих наград удостаиваются граждане Российской Федерации за активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России. В сентябре 2022 года Максим Галкин был признан в нашей стране иностранным агентом. Несколько дней назад юморист, находясь в Дубае, во время выступления произнес со сцены лозунг украинских националистов. Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тысяч человек, считаем, что такое отношение к своей Родине неприемлемо. Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград», - говорится в обращении.