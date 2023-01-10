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НовостиПолитика10 января 2023 10:32

Песков считает угрозы ареста российских активов за рубежом попыткой “создать прецедент”

Такого рода действия будут незаконными, подчеркнул представитель Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Угрозы ареста российских активов за рубежом являются попыткой создать прецедент, ничтожный и незаконный с позиции международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что Эстония планирует до конца января текущего года представить юридический план ареста российских активов, чтобы затем направить их Украине.

"Понятно, что эстонские власти хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент. Какие бы действия в этом направлении не предпринимались, они будут абсолютно… незаконны с точки зрения международного права…", - сказал Песков представителям СМИ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сенат Канады одобрил проект закона премьера страны Джастина Трюдо об аресте российских активов. Документ позволяет арестовывать актив физлиц и организаций из России, попавших под санкции, а также использовать это имущество для помощи Украине. Помимо этого, был введен двухгодичный запрет на покупку недвижимости иностранцами.

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