Песков заявил, что в Кремле радуются успеху фильма «Чебурашка» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об успехе фильма «Чебурашка», заявил, что радуется вместе с авторами ленты.

«Нет, к сожалению, пока не имели возможность, но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», - сказал Песков журналистам на вопрос, видел ли он новый фильм «Чебурашка».

По словам Пескова, в России образовался вакуум на кинорынке и его надо заполнять российской продукцией.

Он подчеркнул, что этой продукции пока совсем недостаточно.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года из данных ЕАИС стало известно, что семейная комедия«Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко по мотивам сказок писателя Эдуарда Успенского побила рекорд «Холопа» (режиссер Клим Шипенко), став самым кассовым российским фильмом в истории проката.

Как отмечалось, суммарные сборы фильма «Холоп» составили 3 082 031 790 рублей . По данным на 10 января, «Чебурашка» уже преодолел эту отметку. Сборы комедии Дмитрия Дьяченко на десятый день проката в кинотеатрах превысили 3 082 245 тысяч рублей.

Напомним, роли в фильме «Чебурашка» исполнили актеры Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и Елена Яковлева, а главный герой — создан при помощи компьютерной графики.