Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против Белоруссии Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение новых санкций Европейского союза против Белоруссии. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам подписания декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО.

Глава ЕК отметила, что «мы расширим санкции против тех, кто в военном отношении поддерживает действия России на Украине».

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что новые рестрикции будут введены якобы «за роль в конфликте на Украине».

Она добавила, что «это, к примеру, Белоруссия или Иран. Мы будем продвигаться вперед с новыми санкциями против Белоруссии».

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС занимается активной разработкой девятого пакета санкций против России из-за конфликта в Украине.

По ее словам, новый пакет нацелен на то, чтобы предельно ослабить экономику России. ЕС будет работать до тех пор, пока Украина не победит.

Ранее, 10 ноября 2021 года, Урсула фон дер Ляйен сообщала о намерениях ЕС и США расширить санкции против Белоруссии. Она утверждала, что таким образом ЕС и США отвечают Белоруссии на организацию «гибридной атаки» на Евросоюз - под ней подразумевается «миграционный кризис» на границах.

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