ВС России уничтожили до 50 боевиков на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили до 50 украинских боевиков, а также семь единиц техники, об этом сообщило министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ», - говорится в сообщении.

Военное ведомство подчеркнуло, что уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, в начале января 2023 года российские военные успешно провели операцию возмездия против ВСУ в ответ на удар, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке ДНР. В результате удара по пункту размещения украинских боевиков было ликвидировано порядка 600 военнослужащих ВСУ.

28 декабря 2022 года российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу (ДРГ) на Южнодонецком направлении. ДРГ действовала в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики.

Кроме того, ВС России нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригаде ВСУ и иностранных наемников в районе города Угледар. В результате противник потерял более 70 человек, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

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