Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 января 2023 11:44

ВС России уничтожили до 50 боевиков на Донецком направлении

Также разбито семь единиц военной техники
Сергей ГАПЧУК
ВС России уничтожили до 50 боевиков на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 50 боевиков на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили до 50 украинских боевиков, а также семь единиц техники, об этом сообщило министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ», - говорится в сообщении.

Военное ведомство подчеркнуло, что уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, в начале января 2023 года российские военные успешно провели операцию возмездия против ВСУ в ответ на удар, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке ДНР. В результате удара по пункту размещения украинских боевиков было ликвидировано порядка 600 военнослужащих ВСУ.

28 декабря 2022 года российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу (ДРГ) на Южнодонецком направлении. ДРГ действовала в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики.

Кроме того, ВС России нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригаде ВСУ и иностранных наемников в районе города Угледар. В результате противник потерял более 70 человек, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как поступить с деятелями культуры России, которые предали нашу страну?