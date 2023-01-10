Российские военные уничтожили две американские системы М777 и четыре польские установки Krab Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные уничтожили в течение последних суток девять украинских артустановок, в частности, американского и польского производства, две установки "Град" и две РЛС, сообщили сегодня, 10 января, в Минобороны РФ.

"... За сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США… четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства… три буксируемые гаубицы Д-20… ", - уточняется в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что луганская армия захватила американскую гаубицу М777. Орудие было уничтожено высокоточным боеприпасом.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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