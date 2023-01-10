Российские военные ликвидировали два склада вооружения украинской армии в ДНР и Запорожской области

Российские военные поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в ДНР и Запорожской области, сообщили сегодня, 10 января, в Минобороны РФ.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации… поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения… ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны возле населенного пункта Константиновка в ДНР и города Орехов Запорожской области", - уточняется в сообщении ведомства.

Также в ведомстве сообщили, что российские военные уничтожили в течение последних суток девять украинских артустановок, в частности, американского и польского производства, две установки "Град" и две РЛС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 января 2023 года публикует сайт KP.RU.