Невролог рассказала, с какими болезнями помогает справиться плавание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Занятия плаванием помогут облегчить боли при суставных проблемах, а также межпозвоночной грыже, а также будет полезно людям с остеохондрозом, при дегенеративных изменениях и протрузиях дисков. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова, уточнив, что упражнения в воде расслабляют мышцы и опорно-двигательный аппарат.

«При любых заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при дорсопатиях (болях в спине), связанных с дегенеративными изменениями, протрузиями дисков, грыжей диска, при суставных проблемах, коксартрозе, гонартрозе пациентам показано плавание», - рассказала специалист.

Как пояснила Семенова, когда человек плавает, то он не чувствует тяжести своего тела, поэтому пациента проще справиться с болевыми синдромами, а также мышечным сопротивлением. Таким образом «мышцы расслабляются», а «боль стихает, отсутствует нагрузка на опорно-двигательный аппарат, укрепляются мышцы и связки».

Специалист отметила, что после плавания укрепляется мышечных каркас, а также расслабляются спазмированные мышцы и улучшается самочувствие. Врач также заявила, что регулярные тренировки улучшают лимфоотток, а также помогут избавиться от лишнего веса.