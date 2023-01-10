В Австрии в ноябре 2022 года газ подорожал на 109,2% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Австрии в ноябре 2022 года цены на энергоресурсы продолжали оставаться высокими, природный газ подорожал на 109,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, об этом говорится в опубликованном обзоре Австрийского энергетического агентства (АЕА).

Энергетический ценовой индекс, отражающий стоимость всех энергоресурсов, в ноябре «значительно снизился на 2,8% по сравнению с октябрем», сообщило агентство.

При этом отметило, что по сравнению с аналогичными показателями 2021 года «эффект невелик», он демонстрирует рост индекса в ноябре на 42,1%.

Отмечается, что пеллеты, используемые для отопления более чем в 660 тысячах домов страны, подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 147,5%.

В свою очередь стоимость дров увеличились на 1,4% и на 82,8%, соответственно.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года рост цен на энергоносители привел к быстрому росту инфляции в странах Европейского союза .

Согласно предварительной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года обновила исторические рекорды, ускорившись до 10,7%. Основу инфляционного давления составил рост цен на энергоносители (почти 42%), а также выросла стоимость продовольствия до 13,1%.

В Британии по итогам октября 2022 года годовая инфляция ускорилась до 11,1% с 10,1% месяцем ранее, что стало рекордным с 1981 года.

За предшествующий 41 год значение стало максимальным, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.