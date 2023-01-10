В Запорожской области задержали украинских диверсантов Фото: ТАСС

Силовые структуры задержали двух украинских диверсантов в Запорожской области, об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сегодня в районе населенного пункта Васильевка нашей разведкой была обнаружена группа диверсантов ВСУ», - заявил источник.

Он отметил, что после анализа ситуации было принято решение о задержании. В результате умелых действий силовых структур были задержаны два гражданина Украины.

Собеседник пояснил, что в ходе первичного допроса было установлено, что их задачей являлось совершение диверсий на территории Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года вооруженные силы России в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили до 50 украинских боевиков, а также один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Кроме того, в начале января 2023 года российские военные успешно провели операцию возмездия против ВСУ в ответ на удар, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке ДНР. В результате удара по пункту размещения украинских боевиков было ликвидировано порядка 600 военнослужащих ВСУ.

28 декабря 2022 года российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Южнодонецком направлении. ДРГ действовала в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики.