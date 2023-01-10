Reuters: страны G7 планируют установить два потолка цен на российские нефтепродукты Фото: REUTERS

Страны G7 планируют установить два потолка цен на нефтепродукты из России в феврале текущего года, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя G7.

"Коалиция "Большой семерки" (G7) хочет установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты в феврале (2023 года - прим. ред.) - один для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой для тех, которые торгуются со скидкой", - написало агентство.

Также издание отмечает, что, по словам источника, ограничение цен на российские нефтепродукты ввести сложнее, чем на саму нефть.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Сайт KP.RU писал, кто выиграет, и кто проиграет от этой меры. Отмечалось, что в теории, "третьим странам" - Индии, Китаю, Турции, Малайзии и т. д. - никто не запрещает покупать нефть из России и дороже $60. Но одна из главных проблем - страхование. Никто не пустит к себе танкер без страховки, желательно оформленной в компании с мировым именем. А главные страховщики заседают как раз в Великобритании и других развитых странах.