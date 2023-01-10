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НовостиПолитика10 января 2023 14:20

Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает предложенный Зеленским мирный план по Украине

Глава МИД считает, что конфликт завершится за столом переговоров
Сергей ГАПЧУК
Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает предложенный Зеленским мирный план по Украине

Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает предложенный Зеленским мирный план по Украине

Фото: REUTERS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в ЮАР, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине.

«Мы верим, что конфликт завершится за столом переговоров. Будет лучше, если мы добьемся этого как можно скорее», - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что в Стамбуле в марте прошлого года были определенные наработки, но появились новые параметры, реальности.

Министр подчеркнул, что Россия сейчас выражает готовность к переговорам, Зеленский выдвинул план из 10 пунктов.

Чавушоглу уточнил, что Турция поддерживает и ведет активную работу в этом направлении.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе итогового брифинга на саммите G20 назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией.

Он подчеркнул, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля 2022 года «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.

При этом директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отмечал, что планы Украины провести «мирный саммит» - это «бизнес» Владимира Зеленского, украинский лидер хочет добиться большей финансовой поддержки.

Дмитрий Песков подчеркивал, что план, который не учитывает нынешние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть «мирным».