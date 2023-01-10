Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает предложенный Зеленским мирный план по Украине Фото: REUTERS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в ЮАР, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине.

«Мы верим, что конфликт завершится за столом переговоров. Будет лучше, если мы добьемся этого как можно скорее», - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что в Стамбуле в марте прошлого года были определенные наработки, но появились новые параметры, реальности.

Министр подчеркнул, что Россия сейчас выражает готовность к переговорам, Зеленский выдвинул план из 10 пунктов.

Чавушоглу уточнил, что Турция поддерживает и ведет активную работу в этом направлении.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе итогового брифинга на саммите G20 назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией.

Он подчеркнул, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля 2022 года «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.

При этом директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отмечал, что планы Украины провести «мирный саммит» - это «бизнес» Владимира Зеленского, украинский лидер хочет добиться большей финансовой поддержки.

Дмитрий Песков подчеркивал, что план, который не учитывает нынешние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть «мирным».