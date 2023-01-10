Автоэксперт предупредил об опасности низкого давления в шинах в мороз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время морозов давление в шинах может падать. Автоэксперт объяснил, чем это опасно. Подобное изменение может привести к аварии. Об этом сказал шинный эксперт и испытатель «Авторевю» Олег Растегаев.

Проверят давление в колесах нужно не реже раза в неделю. При падении температуры давление снижается, а при росте – увеличивается.

- Если в закрытом теплом боксе автосервиса вам накачали 2 атмосферы, то, выехав на мороз и поставив машину на стоянку, давление в покрышках в течение некоторого времени может упасть до 1,7 и даже до 1,3 атмосфер, — сказал Растегаев «Газете.ru».

В двадцатиградусный мороз давление в шинах падает быстрее обычного. На высокой скорости автомобиль с до конца вывернутыми колесами «зайдет» в скольжении в поворот и наедет на обледеневший снежный бруствер, то с высокой долей вероятности покрышка с меньшим давлением разбортируется.

К тому же, высока вероятность, что машину может вынести на встречную полосу.

Ранее страховщики назвали самые угоняемые машины по итогам 2022 года. Активнее всего воровали Hyundai, Kia и Lada. Уже второй год подряд самым угоняемым становится Hyundai Santa Fe, пишет газета "Известия".

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал, что необходимо иметь в машине для зимнего путешествия. В машине в первую очередь должен быть компрессор для накачки шин и теплые перчатки.