Больше половины россиян выносят елку сразу после Старого Нового года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство россиян стараются избавляться от елки сразу после Старого Нового года. Чаще всего, этому правилу следуют те, кто украшают дом настоящими деревьями. Об этом заявили 56% респондентов, которые ответили на вопрос сервиса Авито Услуги.

Десять процентов россиян предпочитают убирать дерево сразу после Рождества, а 12% дожидаются окончания январских праздников.

Есть и те, кто готов тереть новогоднюю атмосферу долгое время – до февраля (16%) или до марта (9%).

- До апреля могут дотерпеть только 2% респондентов, столько же готовы терпеть новогодние атрибуты до лета, - рассказали исследователи.

Примечательно, что чем моложе респонденты, тем позже они разбирают елку.

Кстати, большинство респондентов (63%) предпочитают искусственное дерево. А живое ставят только 25% опрошенных, сообщает "Газета.ru".

Новый год принесет для российских автомобилистов ряд изменений. Из списка документов, необходимых для получения водительских прав, хотят исключить медицинскую справку, сообщает "360".

Ранее эксперт дал советы, как без проблем завести автомобиль в мороз. Первая и самая распространённая причина, почему автомобиль плохо заводится в мороз, — разряженная аккумуляторная батарея, сообщает RT.