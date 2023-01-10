Бербок пообещала Украине новые поставки вооружений во время визита в Харьков

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки вооружений, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении на сайте МИД ФРГ.

"Во всех частях Украины… люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу… поддержку", - цитирует сайт слова министра.

Эта поддержка, по словам Бербок, включает поставки вооружений, а также "зимнюю помощь" - генераторы, трансформаторы, одеяла и топливо.

Ранее глава МИД Германии Бербок высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России. Дипломат считает, что это стало бы "ужасом для народа Украины”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 января 2023 года публикует сайт KP.RU.