Бербок заявила о дополнительной помощи Украине в 40 млн евро Фото: REUTERS

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Харьков сообщила о выделении ФРГ дополнительно 40 миллионов евро на поддержку Украины и обещала не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия Киеву.

«Мы будем вас поддерживать до тех пор, пока вы в нас будете нуждаться», - привели слова Бербок в агентстве DPA.

Она отметила, что 20 миллионов евро будут направлены на оказание зимней помощи, в частности предоставление генераторов, а также разминирование.

Глава МИД заявила, что еще 20 миллионов евро будут направлены на расширение сети спутникового интернета Starlink.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года Бербок в ходе поездки в Харьков заявила, что Германия намерена предложить Украине помощь в борьбе с коррупцией и достижением необходимых для вступления в ЕС стандартов.

Она также заявила, что ей важно поддерживать Украину и ее граждан в период тяжелой во всех смыслах зимы.

Бербок пообещала со стороны Германии продолжать оказывать поддержку Украине как в гуманитарном, так и в военном плане.

18 декабря 2022 года Анналена Бербок ответила на вопрос журналистов газеты Bild am Sonntag о возможности прекращения огня на Украине на условиях России.

Немецкий дипломат подчеркнула, что выступает против подобного решения проблемы. По словам Бербок, такой вариант не положит конец ужасу для народа Украины, а наоборот.