Зеленский заявил, что Медведчук и еще три депутата лишены украинского гражданства

Зеленский лишил гражданства четырех депутатов Верховной рады Украины. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении гражданства четверых депутатов Верховной рады. Об этом Зеленский заявил во вторник, 10 января, в своем регулярном видеообращении, которое президент Украины выкладывает в социальных сетях.

Речь идет о депутатах Рады Викторе Медведчуке, Андрее Деркаче, Тарасе Козаке и Ренате Кузьмине. Зеленский заявил, что они лишены гражданства «на основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой» и отметил, что это не последнее подобное решение.

Напомним, в Генпрокуратура Украины ранее сообщили, что депутаты Верховной рады Украины Виктор Медведчук и Тарас Козак - члены партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» подозреваются в «государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов Крыму».

В сентябре 2022 года лава ДНР Денис Пушилин рассказал, что из украинского плена удалось освободить еще 56 человек, среди которых был украинский политик Виктор Медведчук.

Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин заявил о наличии компромата, грозящего Зеленскому отставкой.