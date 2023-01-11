Объявлены лауреаты “Золотого глобуса” Фото: REUTERS

Состоялась юбилейная 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которая считается второй по значимости после Оскара. Церемонию в этом году вел комик и актер Джеррод Кармайкл, а главный приз за лучший драматический фильм взял «Фабельманы» Стивена Спилберга, который также удостоился премии как лучший режиссер.

Больше всего наград получила картина Мартина МакДоны «Банши Инишерина», которая взяла «Глобус» в номинациях «лучший сценарий», «лучший мюзикл или комедийный фильм», а также «лучший актер в мюзикле или комедии», им стал Колин Фаррелл.

Лучшим актером в драматическом фильме стал Остин Батлер за роль короля рок-н-ролла в «Элвисе» База Лурмана, а лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт, сыгравшая женщину-композитора в фильме «Тар» Тодда Филда. «Глобус» в номинации «лучшая актриса в мюзикле или комедии» получила Мишель Йео, сыгравшая во «Всё, везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана.

Напомним, «Золотой глобус» присуждается с 1944 года за достижения в кинематографе, однако в январе прошлого года победителей объявили в соцсетях. Причиной стал коррупционный скандал вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы - учредителя премии.

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