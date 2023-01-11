Во Франции увеличат возраст выхода на пенсию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила во вторник проект реформы пенсионной системы, в рамках которой собираются увеличить минимальный возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет до 2030 года.

«Мы хотим сохранить нашу пенсионную систему … для этого необходимы изменения», - заявила глава французского правительства, отметив, что полностью система будет «сбалансирована» к 2030 году, когда минимальный возраст выхода на пенсию увеличат на два года.

Борн заявила, что повышение пенсий затронет 2 млн человек, что произойдет уже в текущем году. Как уточняется, данное изменение будет происходить постепенно начиная с 1 сентября этого года, а в 2027 году пенсионный возраст будет составлять 63 года и три месяца.

Отмечается, что данная возрастная планка говорит только о возможности уйти на пенсию с минимальными выплатами для тех, кто не отработал положенный срок. На выплаты же в полном объеме с 2027 года могут претендовать, отработавшие более 43 лет.

Тем временем, по словам премьер, французские власти не собираются «заставлять граждан работать больше 44 лет» для получения пенсий в полном объеме, пообещав утвердить особый механизм для людей с «долгой карьерой».