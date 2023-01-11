В Японии резко возросла смертность от коронавируса Фото: REUTERS

В Японии отмечают резкий рост смертности от коронавируса. Как передает телеканал NHK, на период с начала декабря 2022 года приходится одна шестая от всех смертельных случаев за три года пандемии коронавирусной инфекции.

Уточняется, что всего за время пандемии в стране от коронавируса умерло 60,4 тысяч человек, однако за октябрь 2022 года умерли 1800 человек, в ноябре – свыше 3000, а в декабрь данная цифра увеличилась до 7600 человек. За первые десять дней января 2023 года зарегистрировано уже 3100 летальных исходов. Отмечается, что 97% смертей приходится на возрастную категорию старше 60 лет.

Эксперты полагают, что такой рост смертности связан не с возросшим риском осложнений, а с увеличением числа смертей не только от воспаления легких, но и от заболеваний сосудов, а также инсультов и инфарктов, которые вызывает заболевание коронавирусной инфекцией.