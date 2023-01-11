Росздравнадзор предупредил о задержках в доставке лекарств в аптеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В доставке лекарственных препаратов в российские аптеки могут происходить временные задержки в связи с логистическими проблемами, предупредила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей», – сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в Росздравнадзоре, дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических цепочек и оперативной доставке лекарств в аптеки. Кроме того, в ведомстве предупредили об использовании задержек в доставке препаратов мошенниками. По информации надзорной службы, некоторые недобросовестные организации просят у россиян за доставку необходимого лекарства предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости, не предоставляя никаких гарантийных обязательств.

«Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют финансовыми средствами, а в худшем случае – своим здоровьем», – подчеркнули в Росздравнадзоре.