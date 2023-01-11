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НовостиПолитика11 января 2023 8:59

Видео ударов новыми высокоточными боеприпасами по украинской технике показало Минобороны России

Также точным попаданием боеприпаса полностью уничтожен опорный пункт ВСУ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Видео ударов новыми высокоточными боеприпасами по украинской технике показало Минобороны России

Видео ударов новыми высокоточными боеприпасами по украинской технике показало Минобороны России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России опубликовало кадры, на которых показано боевое применение высокоточных боеприпасов нового поколения по опорным пунктам и бронетехнике Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.

"Точным попаданием боеприпаса опорный пункт полностью уничтожен", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Еще на одном видео показано применение высокоточного боеприпаса по одиночному объекту ВСУ на большом удалении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.