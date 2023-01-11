Видео ударов новыми высокоточными боеприпасами по украинской технике показало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России опубликовало кадры, на которых показано боевое применение высокоточных боеприпасов нового поколения по опорным пунктам и бронетехнике Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.

"Точным попаданием боеприпаса опорный пункт полностью уничтожен", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Еще на одном видео показано применение высокоточного боеприпаса по одиночному объекту ВСУ на большом удалении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.