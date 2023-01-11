Песков считает, что на Западе растет раздражение из-за коррупции на Украине

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Раздражение стран Запада в связи с коррупцией на Украине после денежных вливаний туда все увеличивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"... Вы знаете, что Украина тоже страдает от этого недуга, я имею в виду коррупцию. И… поток таких денег явно оприходуется не только по назначению… Поэтому там эти деньги будут продолжать поступать, но также мы видим, что проблемы есть с этим и растущее раздражение среди западных стран…", - прокомментировал Песков журналистам данные о том, что объем военной помощи западных стран киевскому режиму с начала спецоперации почти сравнялся с размером российского оборонного бюджета..

Ранее читатели издания Bloomberg возмутились заявлением американских властей о предоставлении Украине очередного пакета помощи.

Также ранее американец возмутился, что в кафе к его счету без спроса добавили доллар на помощь Украине. В Техасе некоторые кафе без согласования с посетителями включают в счет сбор в пользу Украины

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