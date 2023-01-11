Российские военные уничтожили установку РСЗО "Ураган" и гаубицу М777 украинских сил Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы за прошедшие сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу М777 и две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в ДНР, сообщили сегодня, 11 января, в Минобороны РФ.

"... Уничтожены: украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган"... артиллерийская система М777 производства США… две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион"... ", - уточняется в сводке российского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что истребители Воздушно-космических войск России сбили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины в Донецкой народной республике, об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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