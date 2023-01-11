В Кремле скептически оценили попытки подсчитать убытки России от потолка цен на нефть Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 11 января прокомментировал прогноз хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) о потерях Москвы от потолка цен на нефть из России, призвав спросить российских специалистов, курирующего вице-премьера Александра Новака.

«Пока, безусловно, рано делать какие-либо заключения. Поэтому я бы со скепсисом относился к этим прогнозам», - заявил представитель Кремля.

Песков также указал на то, что возможности для прогнозирования цен на мировых рынках на сегодняшний день весьма скудны, что, по его словам, типично для подобного турбулентного периода, который сейчас можно в мире.

«Что касается потерь, пока с потолком никто особенно не сталкивался», - добавил он, напомнив, что в стране действует указ президента России Владимира Путина, поэтому, по его словам, в Кремле «со скепсисом» относятся к таким оценкам.