Москалькова сообщила о возвращении из плена 40 россиян и 40 украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в среду, 11 января, заявила о том, что омбудсмены России и Украины содействовали возвращению из плена 40 россиян и 40 украинцев, не уточнив, что в ходе каких именно обменов между странами эти люди были освобождены.

Москалькова сообщила, что ранее произошел обмен с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом списками о пленных, которых стороны просят освободить. «Работая с нашими ведомствами, с Министерством обороны, со спецслужбами, мы по нашим спискам смогли вернуть более 40 людей с российской стороны, и 40 со стороны Украины», - заявила она.

Российский омбудсмен также рассказала, что на состоявшейся накануне встрече с украинским омбудсменом обсуждались десять групп вопросов, среди которых было оказание взаимной помощи по восстановлению документов, которые дают гражданам право на получение пенсии. По ее словам, на фоне боевых действий архивы о трудовом стаже сохранились не везде.

«Я передала конкретные данные, конкретные фамилии людей, которые просят помощи в восстановлении этих документов», - отметила уполномоченный по правам человека в РФ.

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