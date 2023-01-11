МИД Эстонии потребовал сократить штат российского посольства в Таллине до 1 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило российскому послу в Таллине о необходимости сократить численность сотрудников дипмиссии до восьми дипломатов, а также 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих. Как следует из заявления, сделать это нужно до 1 февраля 2023 года.

На данный момент в российском посольстве в Таллине работает 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих

Как заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, соответствующие решение «принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве». «Это означает, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах, будет уравнено», - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что весной этого года были закрыты российские консульские представительства в Нарве и Тарту, а также высланы три сотрудника посольства с дипломатическим статусом, которые, по его словам, «активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России».