Newsweek: американский конгрессмен Комер назвал Украину противником США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником Соединенных Штатов наряду с Россией и Китаем, об этом сообщает издание Newsweek.

Такой вывод председатель Комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности сделал из-за подозрений по поводу связей членов семьи президента США Джо Байдена с украинскими властями. Он также предположил, что на работу властей США окажут влияние "противники из Пекина, Москвы и Киева".

“Плохие решения, которые принимает Джо Байден, и которые Белый дом принимает ежедневно, оказывают негативное влияние на каждого американца, и вы начинаете думать, не скомпрометирован ли этот президент?" - также отметил Комер.

Ранее НАТО объявило Китай врагом после его отказа осудить Россию. Теперь Североатлантический альянс планирует расширяться в Азии.

Также ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе Уэсли Кларк проговорился, что у США существовал план уничтожить семь стран за пять лет.

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