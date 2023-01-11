Эксперт прогнозирует, что инженеры и врачи будут самыми востребованными на рынке труда в 2023 году Фото: Дмитрий СТЕШИН

Издание US News & World Report составило список лучших профессий на 2023 год в США. Первое место у разработчиков программного обеспечения, а в десятку вошли медсестра, менеджер по продаже медицинских услуг, физиотерапевт, IT-менеджер, веб-разработчик, стоматолог и другие.

Генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов полагает, что российский рынок отражает примерно такую же позицию. Перспективы для разработчиков программного обеспечения остаются высокими.

В России также будет спрос на инженеров, это одно из лучших направлений для школьников.

- В российских вузах больше всего было открыто бюджетных мест именно для инженеров, - говорит эксперт «Ридусу».

Есть спрос на медиков, его подстегивает коронавирус. А финансовый сектор останется одним из наиболее стабильных для соискателей.

- Но требования работодателей будут все время расти. У большинства компаний возникает потребность видеть кандидата с большим опытом работы и хорошим образованием, - заключил эксперт.