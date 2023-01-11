Военные пилоты Украины назвали “чертовски опасной” русскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пилоты ВВС Украины жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, которая осложнила полеты для ВВС республики, об этом пишет американский журнал The Drive.

Как отметили киевские силовики, это оружие является "чертовски опасным" из-за своих нестандартных параметров: R-37M может сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров и запущен с борта истребителя, не выходящего из российского воздушного пространства.

Кроме этого, украинские военные пилоты уточнили, что это оружие ограничило возможности Военно-Воздушных сил Украины по выполнению миссий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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