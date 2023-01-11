Эрдоган поддержал идею создания гумкоридоров для вывоза раненых с Украины

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает в поддержку идеи об организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах. Об этом он сказал сегодня, 11 января, выступая на международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке", которая прошла в Анкаре.

"[Омбудсмен по правам человека Турции] господин Шереф [Малкоч] выступил с инициативой об организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых… мы поддерживаем это. Но не только лишь в контексте ситуации между Россией и Украиной, но также и по происходящему в Сирии, Ливии, Азербайджане…", - сказал он.

Также Эрдоган выразил мнение, что "это является гуманитарным обязательством и обязательством совести Турции".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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