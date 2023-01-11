Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству России, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу», - пояснила Голикова.

Вице-премьер отметила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах страны. Она уточнила, что МРОТ составит 16 242 рубля.

Зампред правительства подчеркнула, что установив размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономическую политику РФ следует выстраивать таким образом, чтобы она вела к росту реальных зарплат россиян и сокращению бедности и социального неравенства.