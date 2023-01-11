Заместителями Валерия Герасимова назначили Суровикина, Салюкова и Кима

Новый командующий объединенной группировки войск в рамках спецоперации на Украине, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что новым командующим российской объединенной группировки войск в рамках специальной военной операции на Украине министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Минобороны уточнило, что заместителями Герасимова, помимо Суровикина, стали командующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу произвел ряд назначений на руководящие должности в рамках спецоперации РФ.

Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

В минобороны отметили, что основной целью кадровых назначений является расширение масштаба решаемых задач, повышение качества всех видов обеспечения и эффективности управления ВС РФ, а также необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил.

10 января 2023 года министр обороны Шойгу сделал ряд заявлений, согласно которым Россия намерена развивать стратегические ядерные силы, поскольку они являются гарантом ее суверенитета, расширит арсенал современных ударных средств в 2023 году, доработает снаряжение и тактическую экипировку российских военных до самого высокого уровня и другое.

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