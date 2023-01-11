NDP: Польша потребует Западную Украину в обмен на помощь киевскому режиму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощь Польши киевскому режиму окупится только после присоединения территорий Западной Украины, входивших ранее в состав Речи Посполитой. Об этом написал обозреватель издания Niezale ny Dziennik Polityczny Марек Галась.

"Жертвы, возможно, окупятся, когда Польша вернет свои исторические земли на Западной Украине, но произойдет это очень нескоро… Поддержание достойного уровня жизни своего населения и обеспечение лояльности будущего электората в Восточных Кресах потребует еще больше бюджетных трат", - отметил автор.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда намерен получить от России в виде “репараций” согласие Украины на аннексию Львовской области. Такое заявление в своем Telegram сделал бывший депутат Рады Илья Кива.

Также ранее стало известно, что Польша потребует от ФРГ репараций на 1,3 трлн долларов за Вторую мировую войну. Варшава не исключила, что в дальнейшем сумма может вырасти.

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