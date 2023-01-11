Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В сообщении отмечалось, что президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

Также подчеркивалось, что страны продолжат взаимодействие в целях нормализации ситуации в Сирии и восстановления её территориальной целостности.

Как писал сайт KP.RU, 20 декабря 2022 года официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений со стороны директора Центрального разведывательного управления США в поставках оружия из Исламской республики в Россию.

Канаани заявил, что внешняя политика Ирана является независимой и руководствуется исключительно собственными интересами страны.

Он подчеркнул, что Иран полностью соблюдает международное законодательство и не собирается просить у кого-либо разрешения на налаживание отношений с той или иной страной.

Обвинения со стороны США представитель МИД назвал частью агрессивной психологической кампании, направленной на разжигание иранофобии в мире, а также на оказание политического давления на руководство Исламской Республики Иран.