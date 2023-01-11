В результате обмена между Россией и Украиной в ДНР вернулись 14 военных Фото: Александр КОЦ

Четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной, об этом в Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

«Хорошие новости. Домой возвращаются еще 14 защитников Республики, освобожденных из украинского плена», - написала Морозова.

Она пояснила, что эти бойцы стали участниками очередного этапа обмена между Россией и Украиной, который состоялся 31 декабря 2022 года.

Морозова отметила, что военные получили первоочередную медицинскую помощь на территории других субъектов России и теперь едут на Родину.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что омбудсмены России и Украины содействовали возвращению из плена 40 россиян и 40 украинцев, не уточнив, что в ходе каких именно обменов между странами эти люди были освобождены.

Москалькова сообщила, что ранее произошел обмен с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом списками о пленных, которых стороны просят освободить.

Она рассказала, что на состоявшейся накануне встрече с украинским омбудсменом обсуждались десять групп вопросов, среди которых было оказание взаимной помощи по восстановлению документов, которые дают гражданам право на получение пенсии. По ее словам, на фоне боевых действий архивы о трудовом стаже сохранились не везде.