В Госдуме РФ назвали цели ложных сообщений о минировании школ и ТЦ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с Lenta.ru заявил, что заявители ложных сообщений о минировании российских торговых центров, школ и других административных зданий преследует ряд целей.

Как заявляет парламентарий, такого рода «минирования» происходят с украинской стороны уже в течение нескольких лет, начиная с 2014 года во российских всех регионах. «Они занимаются, как они считают, сеянием хаоса, чтобы нам тут жизнь медом не казалась, и экономические убытки нам наносятся, потому что каждое такое минирование - эвакуация, вызов спасателей - это деньги», - отметил депутат.

Матвейчев отметил, что за лжеминирование в стране предусмотрены крупные штрафы, а также исправительные работы и реальные сроки заключения.

Сегодня, 11 января, анонимные сообщения о «минировании» получили все торговые центры Москвы. Как писал ФАН, предположительно, сигналы о взрывных устройствах поступали с территории Украины.

За дань до этого, 10 января, появилось ложное сообщение о минировании самолета из Москвы в Гоа. Как сообщал телеканал «360», пассажиров экстренно севшего в Индии самолета обыскивали спецназовцы с автоматами.