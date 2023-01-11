РИА Новости: В ЕС отметили, что вводить санкции против России становится все сложнее

В ЕС отметили, что вводить санкции против России становится все сложнее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском союзе сомневаются в возможности вводить ограничения в отношении Москвы с той же скоростью и в том же объеме в этом году, что и в прошлом, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Становится все сложнее вводить новые санкции против России, конечно, пространства для этого уже не так много», - приводит слова источника агентство.

Собеседник подчеркнул, что большинство инструментов уже использовано.

Также было отмечено, что объем и скорость, с которой ЕС готовил и утверждал пакеты санкций против России в 2022 году, не будут такими же в новом году.

По его словам, в ЕС сейчас не обсуждают новый пакет антироссийских санкций.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года был опубликован девятый пакет санкций стран Европейского союза против России.

На этот раз в санкционный список попали семь российских губернаторов, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат и Карина, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда; телеведущие Борис Корчевников, режиссер Никита Михалков и другие.

Ранее замглавы ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что в новые санкции включат 168 российских компаний преимущественно из военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов.

6 октября 2022 года Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В антироссийские меры ЕС включен потолок цен на нефть. Также в восьмой пакет санкций вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.

В их числе запрет импорта российских товаров на сумму порядка 7 млрд евро. Также санкции включают вето на экспорта в Россию угля, химических веществ, электронных компонентов для оружия и технических изделий для авиации.