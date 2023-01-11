В Парламенте Франции обеспокоены ростом цен на хлеб в стране из-за ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе выразил озабоченность по поводу роста стоимости хлеба в стране, заявив об этом в обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий республики Брюно Ле Мэру. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

В своем обращение на имя министра парламентарий указал на то, что во Франции растет число граждан, которые «страдают от отсутствия регулярного питания», в том, из-за роста стоимости хлеба. «Уже несколько месяцев рост цен на электроэнергию и сырье из-за конфликта на Украине механически приводит к увеличению цен на многие повседневные продукты, включая хлеб», - сказано в заявлении депутата.

Жоливе заявил, что во всей Франции, в том числе в департаменте Эндр, «пекари бьют тревогу», сообщая о том, что при учете увеличения их счетов в десять раз и более, стоимость хлеба может вырасти на 20-30%.

«Этого не смогут вынести ни потребители, ни коммерсанты», - предупреждает парламентарий, подчеркивая, что торговля на местном уровне, такая как работа булочных, «необходима для жизнеспособности и динамизма сельской общины».

В обращении депутат призывает французское правительство регламентировать стоимость хлеба, а также помочь владельцам булочных с оплатой счетов на электроэнергию.

Еще в сентябре 2022 года в Европейском союзе регистрировали рекордные цены на хлеб. Как писал Life.ru, по данным Евростата, в среднем зерновые изделия стали дороже на 18%, чем годом ранее.

Как заявил доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, профессор Леонид Холод в беседе «360», в сложной ситуации на продовольственном рынке обвинили украинскую ситуацию и энергетический дефицит, но, по словам специалиста, ждать разъяренных европейцев на улицах не стоит.

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