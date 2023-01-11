Зеленский призвал НАТО к конкретным мерам по принятию Украины в альянс Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во Львове заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об «открытых дверях» для Украины.

«Просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об «открытых дверях» недостаточно для Украины», - сказал Зеленский.

Он отметил, что нам нужны шаги вперед, решение будет в Вильнюсе.

Зеленский подчеркнул, что «мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери».

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года генсек НАТО Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и ЕС должны нарастить объемы своей военной помощи для Киева на фоне событий под Артемовском и Соледаром.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в ходе заседания, что Украине уже совокупно выделено 50 млрд евро.

Ранее 9 января 2023 года Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков, назвав увеличение поставок оружия дорогой к миру.

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