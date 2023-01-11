Умер Муртаза Рахимов, первый президент Башкирии, которого народ ласково называл Бабаем Фото: Рустем АХУНОВ

11 января 2023 года на 89-м году жизни скончался Муртаза Рахимов, первый президент республики Башкортостан, самому известному башкирскому политику было 88 лет, об этом сообщила «Комсомольская правда – Уфа».

В статье указали, что пока неизвестно, что послужило причиной смерти первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Однако, отмечено, что в июле 2022 года Рахимов проходил лечение в одной из уфимских больниц.

Как писал сайт KP.RU, Муртаза Рахимов, которого народ ласково называл Бабаем, правил республикой целых 17 лет. В общем - настоящий политический старожил.

Отмечалось, что первый президент республики получил огромное уважение у простого населения региона. Несмотря на статус, Рахимов был максимально простым и открытым человеком, который мог высказать нерадивым подчиненным все, что о них думает.

В народе Муртазу Губайдулловича уважительно называли «Бабай» - в переводе с башкирского «дедушка». При нем начинали карьеру многие политические деятели республики, в том числе, нынешний глава Башкирии Радий Хабиров.