Умер известный британский гитарист Джефф Бек

Умер британский гитарист-виртуоз Джефф Бек. Фото: REUTERS

Британский музыкант Джефф Бек умер во вторник 11 января. Об этом сообщается на официальных страницах гитариста в социальных сетях.

Гитарист-виртуоз умер на 79-м году жизни, причиной смерти стал бактериальный менингит.

«После неожиданного заражения бактериальным менингитом он вчера мирно ушел из жизни. Его семья просит приватности, пока они переживают эту огромную потерю», - цитирует ТАСС сообщение на официальной странице Джеффа Бека в Twitter.

Карьера Джеффа Бека началась в 60-е годы ХХ века в группе Yardbirds. Бек семь раз становился обладателем премии Grammy и два раза был включен в Зал славы рок-н-ролла. Это произошло в 1992 и 2009 годах.

В ноябре 2011 года гитаристу Джеффу Беку в Лондоне вручили персональную статуэтка «Живая легенда».

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